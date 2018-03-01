Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...

Додано: Сер 11 кві, 2018 14:09

"14-й год нашего века памятен важными и очень важными свершениями, о которых всем известно и все сказано. Но важнейшее из тогдашних событий только теперь открывается нам – завершение эпического путешествия России на запад, прекращение многократных и бесплодных попыток стать частью западной цивилизации, породниться с "хорошей семьей" европейских народов. С 2014 года и далее простирается неопределенно долгое новое время, эпоха 14+, в которую нам предстоит 100 (200? 300?) лет геополитического одиночества", – заявил Сурков.

И еще не выветрился дымок от предыдущего залпа санкций против раши , обвалившие рос рынок, уже готовятся новые. Да и с Сирией параша конкретно попала.Что и говорить если даже Сурков напророчил расеи сотни лет политического одиночества страны - изгоя.В общем не расчитывайте, ватные, что скоро все рассосется - уже неоднократно даже среди рос. политикума звучало что "эти санкции навсегда". Россия анексией Крыма, войной на донбассе , Сирии , да и прошлые грехи ей непременно припомнятся, подписала себе смертный приговор.