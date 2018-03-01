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Санкції США: російські
олігархи втрачають мільярди,...

Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:46

  Подолянин написав:
  mister-svet написав:Думаю Трампу самому не терпится проверить, может "свежие" Томагавки полетят таки в цель, или как год назад...
Секта свидетелей кривизны земли? ))
Напомню, что тогда из 50+ топоров сбойнул один или два.

А вот калибры русликов, те немногие что долетали, только в заборы попадали. Но им проще - в каждом калибре уже встроен штаб ИГИЛ ))

При последней атаке на базу Т-4 пустобрехи-ихтамнеты не смогли ни одной ракеты сбить. Тоже показатель.


Пока сам Дональд про "свеженькие" потирает руки:

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«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:09

Re: Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...

И еще не выветрился дымок от предыдущего залпа санкций против раши , обвалившие рос рынок, уже готовятся новые. Да и с Сирией параша конкретно попала.

Что и говорить если даже Сурков напророчил расеи сотни лет политического одиночества страны - изгоя.

"14-й год нашего века памятен важными и очень важными свершениями, о которых всем известно и все сказано. Но важнейшее из тогдашних событий только теперь открывается нам – завершение эпического путешествия России на запад, прекращение многократных и бесплодных попыток стать частью западной цивилизации, породниться с "хорошей семьей" европейских народов. С 2014 года и далее простирается неопределенно долгое новое время, эпоха 14+, в которую нам предстоит 100 (200? 300?) лет геополитического одиночества", – заявил Сурков.


В общем не расчитывайте, ватные, что скоро все рассосется - уже неоднократно даже среди рос. политикума звучало что "эти санкции навсегда". Россия анексией Крыма, войной на донбассе , Сирии , да и прошлые грехи ей непременно припомнятся, подписала себе смертный приговор.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:04

  nik1 написав:Санкций, которые не вредят самому Западу все меньше, а Россия все меньше соглашается играть по правилам, которые предопределяют преимущественное развитие Запада. Именно так тяжело и происходит превращение сырьевой экономики в инновационную.


Ребятки, а вы сами в это верите? Или на работе по-прежнему надо отстаивать "санкции ни на что не влияют"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:23

  se64plus написав:Дураки рассеянцы, ей-богу.
США так хотели глобальную войнушку развязать, да повода не было. А ведь в их истории именно войны давали огромный толчок.


посмотрите, товарищи, перед вами усовершенствованная версия кремлебота, для людей, у который две извилины, а не одна :mrgreen: попытка рационализации бОльшего вранья с помощью ранее внедренной "безобидной почти не лжи".
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:25

  Михалыч написав:Красота, сейчас еще США если введут санкции за хим атаку в Сирии/Срипалей/еще чет придумают Пу под чемпионат по футболу,


нападение на украину, боинг и т.д. тоже США "придумали"? :)
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:28

  mister-svet написав:
  Волгарь написав:В глобальном же плане многое решится на этой неделе - будет атака КР на Сирию или нет, собьют (и сколько собьют) из них российские ПВО


Идущий к Сирии эсминец США Porter год назад наносил удар по базе Шайрат. Думаю Трампу самому не терпится проверить, может "свежие" Томагавки полетят таки в цель, или как год назад... Куда то ВСЁ нужно будет девать и купить новое.


прошлые томагавки попали почти все, один или два мимо из 60-ти. или вы верите в диспетчера карлоса, что половину сбили? :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:44

  mister-svet написав:
  Подолянин написав:
  mister-svet написав:Думаю Трампу самому не терпится проверить, может "свежие" Томагавки полетят таки в цель, или как год назад...
Секта свидетелей кривизны земли? ))
Напомню, что тогда из 50+ топоров сбойнул один или два.

А вот калибры русликов, те немногие что долетали, только в заборы попадали. Но им проще - в каждом калибре уже встроен штаб ИГИЛ ))

При последней атаке на базу Т-4 пустобрехи-ихтамнеты не смогли ни одной ракеты сбить. Тоже показатель.


Пока сам Дональд про "свеженькие" потирает руки:

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наверное он имел ввиду вот эти, а не томагавки https://www.youtube.com/watch?v=9QmLVw8fB-Q
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