Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
И еще не выветрился дымок от предыдущего залпа санкций против раши , обвалившие рос рынок, уже готовятся новые. Да и с Сирией параша конкретно попала.
Что и говорить если даже Сурков напророчил расеи сотни лет политического одиночества страны - изгоя.
"14-й год нашего века памятен важными и очень важными свершениями, о которых всем известно и все сказано. Но важнейшее из тогдашних событий только теперь открывается нам – завершение эпического путешествия России на запад, прекращение многократных и бесплодных попыток стать частью западной цивилизации, породниться с "хорошей семьей" европейских народов. С 2014 года и далее простирается неопределенно долгое новое время, эпоха 14+, в которую нам предстоит 100 (200? 300?) лет геополитического одиночества", – заявил Сурков.
В общем не расчитывайте, ватные, что скоро все рассосется - уже неоднократно даже среди рос. политикума звучало что "эти санкции навсегда". Россия анексией Крыма, войной на донбассе , Сирии , да и прошлые грехи ей непременно припомнятся, подписала себе смертный приговор.
nik1 написав:Санкций, которые не вредят самому Западу все меньше, а Россия все меньше соглашается играть по правилам, которые предопределяют преимущественное развитие Запада. Именно так тяжело и происходит превращение сырьевой экономики в инновационную.
Ребятки, а вы сами в это верите? Или на работе по-прежнему надо отстаивать "санкции ни на что не влияют"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
se64plus написав:Дураки рассеянцы, ей-богу. США так хотели глобальную войнушку развязать, да повода не было. А ведь в их истории именно войны давали огромный толчок.
посмотрите, товарищи, перед вами усовершенствованная версия кремлебота, для людей, у который две извилины, а не одна попытка рационализации бОльшего вранья с помощью ранее внедренной "безобидной почти не лжи".
Волгарь написав:В глобальном же плане многое решится на этой неделе - будет атака КР на Сирию или нет, собьют (и сколько собьют) из них российские ПВО
Идущий к Сирии эсминец США Porter год назад наносил удар по базе Шайрат. Думаю Трампу самому не терпится проверить, может "свежие" Томагавки полетят таки в цель, или как год назад... Куда то ВСЁ нужно будет девать и купить новое.
прошлые томагавки попали почти все, один или два мимо из 60-ти. или вы верите в диспетчера карлоса, что половину сбили?
romio_33 написав:Олигархи что-то потеряли? Ну так с чего все взяли, что для государства это плохо? Это действительно для РФ скорее плюс, чем минус, т.к. олигархи получили урок и поймут - инвестировать нужно в своей стране.
Ну да, так хорошо, что государство сказало, что будет компенсировать эти убытки.
Т.е. вначале олигархи деньги потеряли, потом государство деньги потеряет... но это не минус, а сплошной плюс.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
romio_33 написав:Олигархи что-то потеряли? Ну так с чего все взяли, что для государства это плохо? Это действительно для РФ скорее плюс, чем минус, т.к. олигархи получили урок и поймут - инвестировать нужно в своей стране.
Ну да, так хорошо, что государство сказало, что будет компенсировать эти убытки.
Т.е. вначале олигархи деньги потеряли, потом государство деньги потеряет... но это не минус, а сплошной плюс.
Дайте ссылку на то, что в России олигархам что-то компенсирует из госбюджета.
Не путайте, это же не Украина, где олигарх на олигархе и олигархом погоняет.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
читаю и в шоке РФ во всем виновата. да ведь друзи они пушистые Ирак Ливия Сирия Афганистан да и по майдану шлялись все эти друзья как куда пятак засунут везде война и ато. виновата конечно РФ что тут спорить.