RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Санкції США: російські
олігархи втрачають мільярди,...

Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:46

  Подолянин написав:
  mister-svet написав:Думаю Трампу самому не терпится проверить, может "свежие" Томагавки полетят таки в цель, или как год назад...
Секта свидетелей кривизны земли? ))
Напомню, что тогда из 50+ топоров сбойнул один или два.

А вот калибры русликов, те немногие что долетали, только в заборы попадали. Но им проще - в каждом калибре уже встроен штаб ИГИЛ ))

При последней атаке на базу Т-4 пустобрехи-ихтамнеты не смогли ни одной ракеты сбить. Тоже показатель.


Пока сам Дональд про "свеженькие" потирает руки:

Зображення
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2119
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:09

Re: Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...

И еще не выветрился дымок от предыдущего залпа санкций против раши , обвалившие рос рынок, уже готовятся новые. Да и с Сирией параша конкретно попала.

Что и говорить если даже Сурков напророчил расеи сотни лет политического одиночества страны - изгоя.

"14-й год нашего века памятен важными и очень важными свершениями, о которых всем известно и все сказано. Но важнейшее из тогдашних событий только теперь открывается нам – завершение эпического путешествия России на запад, прекращение многократных и бесплодных попыток стать частью западной цивилизации, породниться с "хорошей семьей" европейских народов. С 2014 года и далее простирается неопределенно долгое новое время, эпоха 14+, в которую нам предстоит 100 (200? 300?) лет геополитического одиночества", – заявил Сурков.


В общем не расчитывайте, ватные, что скоро все рассосется - уже неоднократно даже среди рос. политикума звучало что "эти санкции навсегда". Россия анексией Крыма, войной на донбассе , Сирии , да и прошлые грехи ей непременно припомнятся, подписала себе смертный приговор.
Surfer
 
Повідомлень: 935
З нами з: 14.11.13
Подякував: 55 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:04

  nik1 написав:Санкций, которые не вредят самому Западу все меньше, а Россия все меньше соглашается играть по правилам, которые предопределяют преимущественное развитие Запада. Именно так тяжело и происходит превращение сырьевой экономики в инновационную.


Ребятки, а вы сами в это верите? Или на работе по-прежнему надо отстаивать "санкции ни на что не влияют"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1793
З нами з: 07.04.17
Подякував: 134 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:23

  se64plus написав:Дураки рассеянцы, ей-богу.
США так хотели глобальную войнушку развязать, да повода не было. А ведь в их истории именно войны давали огромный толчок.


посмотрите, товарищи, перед вами усовершенствованная версия кремлебота, для людей, у который две извилины, а не одна :mrgreen: попытка рационализации бОльшего вранья с помощью ранее внедренной "безобидной почти не лжи".
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2911
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1496 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:25

  Михалыч написав:Красота, сейчас еще США если введут санкции за хим атаку в Сирии/Срипалей/еще чет придумают Пу под чемпионат по футболу,


нападение на украину, боинг и т.д. тоже США "придумали"? :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2911
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1496 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:28

  mister-svet написав:
  Волгарь написав:В глобальном же плане многое решится на этой неделе - будет атака КР на Сирию или нет, собьют (и сколько собьют) из них российские ПВО


Идущий к Сирии эсминец США Porter год назад наносил удар по базе Шайрат. Думаю Трампу самому не терпится проверить, может "свежие" Томагавки полетят таки в цель, или как год назад... Куда то ВСЁ нужно будет девать и купить новое.


прошлые томагавки попали почти все, один или два мимо из 60-ти. или вы верите в диспетчера карлоса, что половину сбили? :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2911
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1496 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:44

  mister-svet написав:
  Подолянин написав:
  mister-svet написав:Думаю Трампу самому не терпится проверить, может "свежие" Томагавки полетят таки в цель, или как год назад...
Секта свидетелей кривизны земли? ))
Напомню, что тогда из 50+ топоров сбойнул один или два.

А вот калибры русликов, те немногие что долетали, только в заборы попадали. Но им проще - в каждом калибре уже встроен штаб ИГИЛ ))

При последней атаке на базу Т-4 пустобрехи-ихтамнеты не смогли ни одной ракеты сбить. Тоже показатель.


Пока сам Дональд про "свеженькие" потирает руки:

Зображення


наверное он имел ввиду вот эти, а не томагавки https://www.youtube.com/watch?v=9QmLVw8fB-Q
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2911
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1496 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:24

  romio_33 написав:Олигархи что-то потеряли? Ну так с чего все взяли, что для государства это плохо? Это действительно для РФ скорее плюс, чем минус, т.к. олигархи получили урок и поймут - инвестировать нужно в своей стране.


Ну да, так хорошо, что государство сказало, что будет компенсировать эти убытки.

Т.е. вначале олигархи деньги потеряли, потом государство деньги потеряет... но это не минус, а сплошной плюс. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1793
З нами з: 07.04.17
Подякував: 134 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:30

  Sommer написав:
  romio_33 написав:Олигархи что-то потеряли? Ну так с чего все взяли, что для государства это плохо? Это действительно для РФ скорее плюс, чем минус, т.к. олигархи получили урок и поймут - инвестировать нужно в своей стране.


Ну да, так хорошо, что государство сказало, что будет компенсировать эти убытки.

Т.е. вначале олигархи деньги потеряли, потом государство деньги потеряет... но это не минус, а сплошной плюс. :mrgreen:

Дайте ссылку на то, что в России олигархам что-то компенсирует из госбюджета.

Не путайте, это же не Украина, где олигарх на олигархе и олигархом погоняет. :mrgreen:
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 793
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1238 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 10:34

Re: Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...

читаю и в шоке РФ во всем виновата. да ведь друзи они пушистые Ирак Ливия Сирия Афганистан да и по майдану шлялись все эти друзья как куда пятак засунут везде война и ато. виновата конечно РФ что тут спорить.
SilverD
 
Повідомлень: 127
З нами з: 21.04.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Данилюк: Україна втрачає мільярди через відсутність...
R2 » Вів 20 бер, 2018 10:00
3 189
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 бер, 2018 17:48
myshapiton
Депутати пропонують посилити санкції проти російських...
R2 » Чет 15 бер, 2018 14:05
2 144
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 17:54
RomanTik
РНБО продовжить санкції проти російських банків – Порошенко
R2 » Чет 01 бер, 2018 17:22
1 158
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 бер, 2018 17:22
locustsucol
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55543)
14.04.2018 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.