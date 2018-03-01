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Санкції США: російські
олігархи втрачають мільярди,...

Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 11:11

  Sommer написав:
  SilverD написав:согласен завалить РФ санкциями не выйдет даже свифтом а вот откупить свои акции они смогут почти даром


Да-да, и курс рубля они уронили, чтобы "откупить" побольше рублей. :mrgreen:

И это финансовый форум...


Именно, финансовый.
Потому и ваши смешки тут неуместны

«Новатэк» в рамках buyback выкупил акции на 301 млн рублей

«Новатэк» в рамках buyback 11 апреля выкупил 400 тыс. собственных акций, включая глобальные депозитарные расписки (GDR), сообщил «Новатэк».

Приобретенный 11 апреля пакет, исходя из котировок Московской биржи, можно оценить в 301 млн рублей.


Топ-менеджеры Сбербанка купили акции на обвале

Как сообщает пресс-служба банка, зампредправления и финансовый директор Александр Морозов, а также зампред, курирующий кибербезопасность Станислав Кузнецов приобрели бумаги в общей сложности на 45 млн рублей.

Морозов приобрел 25 тысяч обыкновенных и 50,5 тысячи привилегированных акций Сбербанка в результате чего его прямая доля в уставном капитале увеличилась с 0,0014% до 0,0017%. Кузнецов купил 134 тысячи обыкновенных акций, получив долю в уставном капитале в 0,00059%.


Так что получается, что некоторые компании и их руководители вполне уверенны, что акции ими выкупленные "на панике" вернутся к росту и пробьют предыдущие уровни.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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