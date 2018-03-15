Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...

Shram написав:
Именно, финансовый.
Потому и ваши смешки тут неуместны«Новатэк» в рамках buyback выкупил акции на 301 млн рублей
«Новатэк» в рамках buyback 11 апреля выкупил 400 тыс. собственных акций, включая глобальные депозитарные расписки (GDR), сообщил «Новатэк».
Приобретенный 11 апреля пакет, исходя из котировок Московской биржи, можно оценить в 301 млн рублей.Топ-менеджеры Сбербанка купили акции на обвале
Как сообщает пресс-служба банка, зампредправления и финансовый директор Александр Морозов, а также зампред, курирующий кибербезопасность Станислав Кузнецов приобрели бумаги в общей сложности на 45 млн рублей.
Морозов приобрел 25 тысяч обыкновенных и 50,5 тысячи привилегированных акций Сбербанка в результате чего его прямая доля в уставном капитале увеличилась с 0,0014% до 0,0017%. Кузнецов купил 134 тысячи обыкновенных акций, получив долю в уставном капитале в 0,00059%.
Так что получается, что некоторые компании и их руководители вполне уверенны, что акции ими выкупленные "на панике" вернутся к росту и пробьют предыдущие уровни.
Допустим, это действительно многоходовочка. Итак - выкуплено акций на 360 млн рублей (сколько это по вашему курсу? 6 млн долларов?), а потери от санкций составили 12 млрд долларов.
Как-то подобное не выглядит перемогой, совсем наоборот.