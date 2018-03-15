Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...
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SilverD написав:согласен завалить РФ санкциями не выйдет даже свифтом а вот откупить свои акции они смогут почти даром
Да-да, и курс рубля они уронили, чтобы "откупить" побольше рублей.
И это финансовый форум...
Именно, финансовый. Потому и ваши смешки тут неуместны
«Новатэк» в рамках buyback выкупил акции на 301 млн рублей
«Новатэк» в рамках buyback 11 апреля выкупил 400 тыс. собственных акций, включая глобальные депозитарные расписки (GDR), сообщил «Новатэк».
Приобретенный 11 апреля пакет, исходя из котировок Московской биржи, можно оценить в 301 млн рублей.
Топ-менеджеры Сбербанка купили акции на обвале
Как сообщает пресс-служба банка, зампредправления и финансовый директор Александр Морозов, а также зампред, курирующий кибербезопасность Станислав Кузнецов приобрели бумаги в общей сложности на 45 млн рублей.
Морозов приобрел 25 тысяч обыкновенных и 50,5 тысячи привилегированных акций Сбербанка в результате чего его прямая доля в уставном капитале увеличилась с 0,0014% до 0,0017%. Кузнецов купил 134 тысячи обыкновенных акций, получив долю в уставном капитале в 0,00059%.
Так что получается, что некоторые компании и их руководители вполне уверенны, что акции ими выкупленные "на панике" вернутся к росту и пробьют предыдущие уровни.
Допустим, это действительно многоходовочка. Итак - выкуплено акций на 360 млн рублей (сколько это по вашему курсу? 6 млн долларов?), а потери от санкций составили 12 млрд долларов.
Как-то подобное не выглядит перемогой, совсем наоборот.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Shram написав: Именно, финансовый. Потому и ваши смешки тут неуместны
«Новатэк» в рамках buyback выкупил акции на 301 млн рублей
«Новатэк» в рамках buyback 11 апреля выкупил 400 тыс. собственных акций, включая глобальные депозитарные расписки (GDR), сообщил «Новатэк».
Приобретенный 11 апреля пакет, исходя из котировок Московской биржи, можно оценить в 301 млн рублей.
Топ-менеджеры Сбербанка купили акции на обвале
Как сообщает пресс-служба банка, зампредправления и финансовый директор Александр Морозов, а также зампред, курирующий кибербезопасность Станислав Кузнецов приобрели бумаги в общей сложности на 45 млн рублей.
Морозов приобрел 25 тысяч обыкновенных и 50,5 тысячи привилегированных акций Сбербанка в результате чего его прямая доля в уставном капитале увеличилась с 0,0014% до 0,0017%. Кузнецов купил 134 тысячи обыкновенных акций, получив долю в уставном капитале в 0,00059%.
Так что получается, что некоторые компании и их руководители вполне уверенны, что акции ими выкупленные "на панике" вернутся к росту и пробьют предыдущие уровни.
Допустим, это действительно многоходовочка. Итак - выкуплено акций на 360 млн рублей (сколько это по вашему курсу? 6 млн долларов?), а потери от санкций составили 12 млрд долларов.
Как-то подобное не выглядит перемогой, совсем наоборот.
Вы давайте не перевирайте. Никто не говорил про многоходовку. Никто не говорил про перемогу.
Форумчанин SilverD говорил о том что на падении русские компании имеют хорошую возможность по откупу своих акций. На что вы решили вставить глупое замечание про "откуп рублей". В итоге видим, что часть компаний действительно провела выкуп акций, как и предполагал SilverD. Всё.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин