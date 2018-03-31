Порошенко зазначив, що німецьким політикам і підприємствам варто ретельно переглянути питання щодо проекту "Північний потік-2".
Дивися повний текст Порошенко запропонував німцям альтернативу участі в проекті "Північний потік-2".
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Додано: Вів 10 кві, 2018 10:19
Порошенко запропонував німцям альтернативу участі в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко запропонував німцям альтернативу участі в проекті "Північний потік-2".
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:19
Сам не гам и другим не дам, сиди у разбитого корыта теперь... Хорошо было бы привлекать людей к "управлению/модернизации" трубы пару лет назад. А теперь, с началом строительства норд стрим-2, совсем уже другая ситуация. Интерес Украины вовсе никакой может оказаться. Кто теперь отважится разруливать скандал с Газпромом? Можно денег не заработать а вообще потерять.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:43
Миллер под санкции США уже попал - это предупреждение, следующими будут подельники по СП-2
На днях также ожидается ооочень интересное решение Еврокомиссии по этому же вопросу.
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