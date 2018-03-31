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Порошенко запропонував німцям
альтернативу участі в...

Порошенко запропонував німцям альтернативу участі в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:19

Порошенко запропонував німцям альтернативу участі в...

Пропонуємо до обговорення:
Порошенко зазначив, що німецьким політикам і підприємствам варто ретельно переглянути питання щодо проекту "Північний потік-2".

Дивися повний текст Порошенко запропонував німцям альтернативу участі в проекті "Північний потік-2".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:43

Миллер под санкции США уже попал - это предупреждение, следующими будут подельники по СП-2
На днях также ожидается ооочень интересное решение Еврокомиссии по этому же вопросу.
avax
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 12:50

Re: Порошенко запропонував німцям альтернативу участі в...

Але "Меркель заявила про важливість транзиту газу через Україну після "Північного потоку-2" http://www.unn.com.ua/ru/news/1724570-p ... him-chasom
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 12:51

Ключевые слова: Россия ненадёжным партнёром. Не могу только понять логику президента, почему она, Россия станет надёжным партнёром если будет качать газ по украинским трубам.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:39

пацаки обеспокоены:

Меркель впервые заявила о роли политических факторов в проекте «Северный поток-2»
Меркель в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко впервые обозначила роль политических факторов в реализации проекта по строительству трубопровода «Северный поток-2». «Я четко обозначила, что проект "Северный поток-2" без ясности по поводу роли украинского транзита, с нашей точки, невозможен.

https://www.kommersant.ru/doc/3599228
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:40

Re: Порошенко запропонував німцям альтернативу участі в...

Думаю, немцы созрели, что бы выручить Порошенко и взять украинскую ГТС под себя. Вряд ли кто лучше немцев теперь то с Газпромом поладит.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:43

А покупка угля в Пенсильвании это не взятка за право сфоткаться?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:52

nik1 На соседней ветке:

Зображення
Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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