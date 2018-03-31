Порошенко зазначив, що німецьким політикам і підприємствам варто ретельно переглянути питання щодо проекту "Північний потік-2".
Дивися повний текст Порошенко запропонував німцям альтернативу участі в проекті "Північний потік-2".
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Додано: Вів 10 кві, 2018 10:19
Порошенко запропонував німцям альтернативу участі в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко запропонував німцям альтернативу участі в проекті "Північний потік-2".
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:43
Миллер под санкции США уже попал - это предупреждение, следующими будут подельники по СП-2
На днях также ожидается ооочень интересное решение Еврокомиссии по этому же вопросу.
Додано: Вів 10 кві, 2018 12:50
Re: Порошенко запропонував німцям альтернативу участі в...
Але "Меркель заявила про важливість транзиту газу через Україну після "Північного потоку-2"
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Вів 10 кві, 2018 12:51
Ключевые слова: Россия ненадёжным партнёром. Не могу только понять логику президента, почему она, Россия станет надёжным партнёром если будет качать газ по украинским трубам.
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:39
пацаки обеспокоены:
Меркель впервые заявила о роли политических факторов в проекте «Северный поток-2»
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:40
Re: Порошенко запропонував німцям альтернативу участі в...
Думаю, немцы созрели, что бы выручить Порошенко и взять украинскую ГТС под себя. Вряд ли кто лучше немцев теперь то с Газпромом поладит.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:52
nik1 На соседней ветке картинка про Петю с углём:
Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Вів 10 кві, 2018 17:04
То mikola963: надежным точно не станет. Но - благодаря тому, что у Украины есть ПХГ такой емкости, которой больше нет нигде в Европе, у можно любые неприличные телдодвижения РФ в этой сфере свести на нет :)
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