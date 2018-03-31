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Порошенко запропонував німцям альтернативу участі в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 кві, 2018 07:45
sergiymarkov58 потому и нет, что не нужны. есть хабы.
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