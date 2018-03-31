Ага, что-то типа: зачем вам нужна своя корова, давайте лучше мою кормить, моя тоже мычать умеет! :)))
Интересно у немцев такое же колхозное мышление?
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:16
Ага, что-то типа: зачем вам нужна своя корова, давайте лучше мою кормить, моя тоже мычать умеет! :)))
Интересно у немцев такое же колхозное мышление?
Додано: Сер 11 кві, 2018 09:48
Эуропейцам малоинтересны все эти непонятки и взаимные обиды между Украиной и РФ. Им нужны лишь стабильные поставки газа по конкурентноспособной цене. Благодаря новой трубе проблем с этим не будет. Что будет с украинской трубой, падением украинского ВВП и всем таким, это их не касается.
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:32
Re: Порошенко запропонував німцям альтернативу участі в...
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:08
Они-то как раз дальновидные прагматики. Недальновидно вкладывать деньги в украинскую трубу, которая вскоре может оказаться пустой.
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