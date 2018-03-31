|
|
|
Порошенко запропонував німцям альтернативу участі в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 кві, 2018 09:16
Ага, что-то типа: зачем вам нужна своя корова, давайте лучше мою кормить, моя тоже мычать умеет! :)))
Интересно у немцев такое же колхозное мышление?
-
romio_33
-
-
- Повідомлень: 208
- З нами з: 29.08.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 кві, 2018 09:48
Эуропейцам малоинтересны все эти непонятки и взаимные обиды между Украиной и РФ. Им нужны лишь стабильные поставки газа по конкурентноспособной цене. Благодаря новой трубе проблем с этим не будет. Что будет с украинской трубой, падением украинского ВВП и всем таким, это их не касается.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 565
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:32
phantom_systems написав:
Что будет с украинской трубой, падением украинского ВВП и всем таким, это их не касается.
вряд ли немцы такие недальновидные дурачки.
-
Pegasmaster
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 10.05.17
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:08
Pegasmaster написав: phantom_systems написав:
Что будет с украинской трубой, падением украинского ВВП и всем таким, это их не касается.
вряд ли немцы такие недальновидные дурачки.
Они-то как раз дальновидные прагматики. Недальновидно вкладывать деньги в украинскую трубу, которая вскоре может оказаться пустой.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 565
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 кві, 2018 17:32
phantom_systems написав: Pegasmaster написав: phantom_systems написав:
Что будет с украинской трубой, падением украинского ВВП и всем таким, это их не касается.
вряд ли немцы такие недальновидные дурачки.
Они-то как раз дальновидные прагматики. Недальновидно вкладывать деньги в украинскую трубу, которая вскоре может оказаться пустой.
В трубе будем хранить запасы шоколада на чёрный день.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5415
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 483 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 кві, 2018 18:03
mister-svet написав:
Думаю, немцы созрели, что бы выручить Порошенко и взять украинскую ГТС под себя. Вряд ли кто лучше немцев теперь то с Газпромом поладит.
"Глава держави вказав, що існує український транзитний трубопровід.
“Він значно дешевший. Може легко і недорого бути модернізований" - вот интересно, за счет чего наша труба "значно дешевше"? И за чем нам нужно быть "значно дешевше" - особенно в прошлые десятилетия , когда наша труба была "монополистом" ? В чем смысл быть "значно дешевше" - коммерческий идиотизм или наглая коррупция?
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4139
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 625 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 кві, 2018 18:06
kalinavalera1 написав: mister-svet написав:
Думаю, немцы созрели, что бы выручить Порошенко и взять украинскую ГТС под себя. Вряд ли кто лучше немцев теперь то с Газпромом поладит.
"Глава держави вказав, що існує український транзитний трубопровід.
“Він значно дешевший. Може легко і недорого бути модернізований" - вот интересно, за счет чего наша труба "значно дешевше"? И за чем нам нужно быть "значно дешевше" - особенно в прошлые десятилетия , когда наша труба была "монополистом" ? В чем смысл быть "значно дешевше" - коммерческий идиотизм или наглая коррупция?
Наверное речь была про металолом.
Всё остальное цыгане уже сдали.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5415
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 483 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|