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Порошенко запропонував німцям
альтернативу участі в...

Порошенко запропонував німцям альтернативу участі в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:16

Ага, что-то типа: зачем вам нужна своя корова, давайте лучше мою кормить, моя тоже мычать умеет! :)))
Интересно у немцев такое же колхозное мышление?
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:48

Эуропейцам малоинтересны все эти непонятки и взаимные обиды между Украиной и РФ. Им нужны лишь стабильные поставки газа по конкурентноспособной цене. Благодаря новой трубе проблем с этим не будет. Что будет с украинской трубой, падением украинского ВВП и всем таким, это их не касается.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:32

Re: Порошенко запропонував німцям альтернативу участі в...

  phantom_systems написав:Что будет с украинской трубой, падением украинского ВВП и всем таким, это их не касается.

вряд ли немцы такие недальновидные дурачки.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:08

  Pegasmaster написав:
  phantom_systems написав:Что будет с украинской трубой, падением украинского ВВП и всем таким, это их не касается.

вряд ли немцы такие недальновидные дурачки.

Они-то как раз дальновидные прагматики. Недальновидно вкладывать деньги в украинскую трубу, которая вскоре может оказаться пустой.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:32

  phantom_systems написав:
  Pegasmaster написав:
  phantom_systems написав:Что будет с украинской трубой, падением украинского ВВП и всем таким, это их не касается.

вряд ли немцы такие недальновидные дурачки.

Они-то как раз дальновидные прагматики. Недальновидно вкладывать деньги в украинскую трубу, которая вскоре может оказаться пустой.


В трубе будем хранить запасы шоколада на чёрный день.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:03

  mister-svet написав:Думаю, немцы созрели, что бы выручить Порошенко и взять украинскую ГТС под себя. Вряд ли кто лучше немцев теперь то с Газпромом поладит.


"Глава держави вказав, що існує український транзитний трубопровід.

“Він значно дешевший. Може легко і недорого бути модернізований" - вот интересно, за счет чего наша труба "значно дешевше"? И за чем нам нужно быть "значно дешевше" - особенно в прошлые десятилетия , когда наша труба была "монополистом" ? В чем смысл быть "значно дешевше" - коммерческий идиотизм или наглая коррупция?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:06

  kalinavalera1 написав:
  mister-svet написав:Думаю, немцы созрели, что бы выручить Порошенко и взять украинскую ГТС под себя. Вряд ли кто лучше немцев теперь то с Газпромом поладит.


"Глава держави вказав, що існує український транзитний трубопровід.

“Він значно дешевший. Може легко і недорого бути модернізований" - вот интересно, за счет чего наша труба "значно дешевше"? И за чем нам нужно быть "значно дешевше" - особенно в прошлые десятилетия , когда наша труба была "монополистом" ? В чем смысл быть "значно дешевше" - коммерческий идиотизм или наглая коррупция?


Наверное речь была про металолом. :mrgreen: Всё остальное цыгане уже сдали.
Ratatui
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