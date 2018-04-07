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Експерти пророкують Bitcoin
курс до 6 тис. доларів вже...

Експерти пророкують Bitcoin курс до 6 тис. доларів вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:21

Експерти пророкують Bitcoin курс до 6 тис. доларів вже...

Пропонуємо до обговорення:
Причин для зниження криптовалют кілька.

Дивися повний текст Експерти пророкують Bitcoin курс до 6 тис. доларів вже цього тижня.
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