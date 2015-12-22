RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Продам базы данных предприятий
Украины, СНГ, ЕС, ЮВА.

Продам базы данных предприятий Украины, СНГ, ЕС, ЮВА.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:41

Продам базы данных предприятий Украины, СНГ, ЕС, ЮВА.

Продам базы данных предприятий Украины, России, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Болгарии, Польши, Сербии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Швейцарии, Китая, Южной Кореи.

Продемонстрирую базы в Skype или Google Hangouts. Вышлю краткие образцы.

1. База Украины. Более 56000 компаний. Все с телефонами и E-mail. Табличный формат Excel – xlsx. Ежедневная круговая актуализация по телефону и E-mail. База будет сформирована в день оплаты с максимально возможной актуальностью.

Вы можете купить базу, разбитую на файлы по отраслям, или одним файлом без разбиения на отрасли.
Возможно приобретение выборочных баз:
1.1. Экспортёры и/или импортёры Украины.
1.2. Базы данных предприятий областей и городов Украины.
1.3. Все предприятия с оговоренной Вами численностью сотрудников.
1.4. Все предприятия с именем первого руководителя.
1.5. Отрасль.

2. База Украины с ЕГРПОУ. Все с телефонами. Частично включает базу из п.1. Дата актуализации – 22.12.2017. 290590 компаний. Формат xlsx.
В базе реализована возможность фильтрации по регионам, экспорту-импорту.

3. База Украины. Более 316000 компаний. Включает базу из п.1. Табличный формат Excel – xlsx. Дата актуализации - 28.01.2018.

Вы можете купить базу, разбитую на файлы по отраслям, или одним файлом без разбиения на отрасли.
Возможно приобретение выборочных баз:
3.1. Базы данных предприятий областей Украины.
3.2. Предприятия по виду деятельности.
3.3. Все предприятия с мобильными телефонами.

4. Иностранные базы. Акция! До 30.04.2018 значительное снижение цен! Собраны и актуализированы вручную на 01.01.2016. База каждой страны разбита на 15 рубрик по видам деятельности. Табличный формат Excel – xls. Названия полей базы и файлы описания деятельности на русском языке. Контактные данные на национальном языке. Базы Беларуси и Казахстана полностью на русском языке.

5. Россия. Акция! До 30.04.2018 значительное снижение цен! База собрана и актуализирована вручную на 01.01.2016. Вы можете купить базу, разбитую на файлы по отраслям, или одним файлом без разбиения на отрасли. 97617 компаний. Табличный формат Excel – xlsx.

Скачать файлы базы данных предприятий Украины и других стран Вы можете с файлообменника после предоплаты или записать на флеш-карту при оплате "из рук в руки", если Вы находитесь в Харькове.

Борис
Тел. +380(68)902-26-95
Skype: live:kabakoff_1
E-mail: dbukraine[at]yandex.ua
Сайт: https://sites.google.com/site/dbukraineandmore
Адрес: Харьков, бульвар Академика Юрьева, 1, кинотеатр "Киноленд Киев"
DB Ukraine
 
Повідомлень: 2
З нами з: 30.12.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продам чешский прибыльный бизнес! Гарантия ВНЖ и ПМЖ в Чехии
PaypalPartner » Сер 21 бер, 2018 14:57
3 186
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 14:01
PaypalPartner
В этот день истории Украины
jakecopernik » Сер 31 січ, 2018 10:53
3 363
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 10:30
jakecopernik
Страны Евразес не поддержали санкции против Украины
hxbbgaf » Вів 22 гру, 2015 09:52
3 2048
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 січ, 2016 12:02
Anna_Kravchenko
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.