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«Укренерго» почала суперечку з
Росією за втрачені активи...

«Укренерго» почала суперечку з Росією за втрачені активи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:55

«Укренерго» почала суперечку з Росією за втрачені активи...

Пропонуємо до обговорення:
Державна компанія «Укренерго» - оператор Об'єднаної енергетичної системи України - вручила російській стороні офіційне письмове повідомлення про інвестиційну суперечку щодо активів компанії в Криму.

Дивися повний текст «Укренерго» почала суперечку з Росією за втрачені активи в анексованому Криму.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:56

Думаю очередные судебные издержки в валюте.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 12:03

Все верно делают, хоть и с опозданием.
Это уже восьмой иск к орде по Крыму, кажется.

Еще Ковальчук добавил:

За словами в.о. керівника "Укренерго", крім майна, компанія втратила ще й прибуток від його експлуатації.

"Ці гроші повинні були піти не лише на рахунки компанії, але й у держбюджет України у вигляді податків та дивідендів. Тому нам обов’язково треба відновити справедливість і повернути втрачене. Росія повинна відповісти за те пограбування, яке вже визнане всіма цивілізованими країнами світу. Ми впевнені, що дійдемо до переможного фіналу. Ми будемо боротися і переможемо. Крим – це Україна", - зазначив він.
avax
 
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