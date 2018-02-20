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«Укренерго» почала суперечку з Росією за втрачені активи...
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Додано: Вів 10 кві, 2018 10:55
Пропонуємо до обговорення:
Державна компанія «Укренерго» - оператор Об'єднаної енергетичної системи України - вручила російській стороні офіційне письмове повідомлення про інвестиційну суперечку щодо активів компанії в Криму.
Дивися повний текст «Укренерго» почала суперечку з Росією за втрачені активи в анексованому Криму
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Додано: Вів 10 кві, 2018 10:56
Думаю очередные судебные издержки в валюте.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 12:03
Все верно делают, хоть и с опозданием.
Это уже восьмой иск к орде по Крыму, кажется.
Еще Ковальчук добавил:
За словами в.о. керівника "Укренерго", крім майна, компанія втратила ще й прибуток від його експлуатації.
"Ці гроші повинні були піти не лише на рахунки компанії, але й у держбюджет України у вигляді податків та дивідендів. Тому нам обов’язково треба відновити справедливість і повернути втрачене. Росія повинна відповісти за те пограбування, яке вже визнане всіма цивілізованими країнами світу. Ми впевнені, що дійдемо до переможного фіналу. Ми будемо боротися і переможемо. Крим – це Україна", - зазначив він.
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