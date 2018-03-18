RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нова ініціатива уряду
істотно ускладнить життя...

Нова ініціатива уряду істотно ускладнить життя...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:08

Нова ініціатива уряду істотно ускладнить життя...

Пропонуємо до обговорення:
Поки що говорять про новобудови.

Дивися повний текст Нова ініціатива уряду істотно ускладнить життя автомобілістам.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81305
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:08

Не скажу за Австрию, а в Польше кругом наставлено машин. Даже где есть подземные паркинги - под домом тоже не всегда можно найти место где запарковаться. И при этом места под парковки в принципе выделяется довольно много.
Kanarej
 
Повідомлень: 465
З нами з: 18.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мінфін ускладнить тіньовий обіг готівки
R2 » П'ят 06 кві, 2018 08:22
4 224
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 11:59
locustsucol
Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу 1 ... 9, 10, 11
R2 » Нед 18 бер, 2018 18:58
105 8066
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 кві, 2018 13:44
phantom_systems
Україна потрапила до ТОП-3 найдешевших країн для життя
R2 » Нед 25 бер, 2018 08:18
8 472
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 12:47
Energy
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.