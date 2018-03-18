Поки що говорять про новобудови.
Дивися повний текст Нова ініціатива уряду істотно ускладнить життя автомобілістам.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 13:08
Нова ініціатива уряду істотно ускладнить життя...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нова ініціатива уряду істотно ускладнить життя автомобілістам.
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:08
Не скажу за Австрию, а в Польше кругом наставлено машин. Даже где есть подземные паркинги - под домом тоже не всегда можно найти место где запарковаться. И при этом места под парковки в принципе выделяется довольно много.
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