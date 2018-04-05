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Світовий банк надав прогноз
щодо України на 2018 рік

Світовий банк надав прогноз щодо України на 2018 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:28

Світовий банк надав прогноз щодо України на 2018 рік

Пропонуємо до обговорення:
Критично важливо, щоб ці реформи були завершені протягом найближчих кількох місяців

Дивися повний текст Світовий банк надав прогноз щодо України на 2018 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:28

Эта дамочка, что бы не расслаблялись, там же вежливо напомнила: "Цього року треба зібрати 18 млрд доларів, і в наступному стільки ж, щоб повернути борги." Цього року Україні треба виплатити 18 млрд доларів держборгу. http://www.unn.com.ua/uk/news/1724560-tsogo-roku-ukrayini-treba-viplatiti-18-mlrd-dolariv-derzhborgu
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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