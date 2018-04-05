Критично важливо, щоб ці реформи були завершені протягом найближчих кількох місяців
Дивися повний текст Світовий банк надав прогноз щодо України на 2018 рік.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 13:28
Світовий банк надав прогноз щодо України на 2018 рік
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Дивися повний текст Світовий банк надав прогноз щодо України на 2018 рік.
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:28
Эта дамочка, что бы не расслаблялись, там же вежливо напомнила: "Цього року треба зібрати 18 млрд доларів, і в наступному стільки ж, щоб повернути борги." Цього року Україні треба виплатити 18 млрд доларів держборгу. http://www.unn.com.ua/uk/news/1724560-tsogo-roku-ukrayini-treba-viplatiti-18-mlrd-dolariv-derzhborgu
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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