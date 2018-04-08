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ЗМІ: в Україні хочуть розширити
список правоохоронців,...

ЗМІ: в Україні хочуть розширити список правоохоронців,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:49

ЗМІ: в Україні хочуть розширити список правоохоронців,...

Пропонуємо до обговорення:
Також НАЗК пропонує закрити інформацію про населений пункт, в якому декларант володіє майном, і багато іншої інформації, яка поки що доступна громадськості.

Дивися повний текст ЗМІ: в Україні хочуть розширити список правоохоронців, звільнених від декларування (інфографіка).
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