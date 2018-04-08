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ЗМІ: в Україні хочуть розширити
список правоохоронців,...

ЗМІ: в Україні хочуть розширити список правоохоронців,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:49

ЗМІ: в Україні хочуть розширити список правоохоронців,...

Пропонуємо до обговорення:
Також НАЗК пропонує закрити інформацію про населений пункт, в якому декларант володіє майном, і багато іншої інформації, яка поки що доступна громадськості.

Дивися повний текст ЗМІ: в Україні хочуть розширити список правоохоронців, звільнених від декларування (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:49

Ой да чего мелочиться - пускай уже сразу дают индульгенцию на пару взяток.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:29

П.6 - просто "бомба".
andreych1206
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:00

От декларирования можно освобождать только получивших "кулю в лоб"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:44

Це вже новий НАЗК з чесним та незалежним керівником таке пропонує? Кумедно. Пункт 1 Чиновник переселенець - це з області до центру Києва?; 2 Хіба майно простих людей не захищається також ретельно? То навіщо приховувати - воно в повній безпеці.; 3 Клони НАЗК, потім Клони клонів... Система одна та прозора!!!! ; 4 Не треба полегщувати їм життя - до суду і з рішенням - до банку!!! ; 5 Відрядження у нас може бути дуже довге. Може бути та точно будуть зловживати. Тому ні!!! ; 6. Звільняти з обмеженням займати керівні посади/ можливо посаду в держ. органі.
Molchyn
 
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