Про це канцлер ФРН сказала в Берліні на спільній прес-конференції з Президентом України Петром Порошенком.
Дивися повний текст Меркель запевняє, що відстоює перед Путіним газові інтереси України.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 14:23
Меркель запевняє, що відстоює перед Путіним газові...
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Дивися повний текст Меркель запевняє, що відстоює перед Путіним газові інтереси України.
Додано: Вів 10 кві, 2018 14:23
Меркель уверяет, что отстаивает перед Путиным газовые интере
Могу лишь повторить, теперь лучше всех с украинской ГТС смогут управляться немцы.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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