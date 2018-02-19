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Меркель запевняє, що відстоює
перед Путіним газові...

Меркель запевняє, що відстоює перед Путіним газові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:23

Меркель запевняє, що відстоює перед Путіним газові...

Пропонуємо до обговорення:
Про це канцлер ФРН сказала в Берліні на спільній прес-конференції з Президентом України Петром Порошенком.

Дивися повний текст Меркель запевняє, що відстоює перед Путіним газові інтереси України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:23

Меркель уверяет, что отстаивает перед Путиным газовые интере

Могу лишь повторить, теперь лучше всех с украинской ГТС смогут управляться немцы.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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