Про це канцлер ФРН сказала в Берліні на спільній прес-конференції з Президентом України Петром Порошенком.
Дивися повний текст Меркель запевняє, що відстоює перед Путіним газові інтереси України.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 14:23
Меркель запевняє, що відстоює перед Путіним газові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Меркель запевняє, що відстоює перед Путіним газові інтереси України.
Додано: Вів 10 кві, 2018 14:23
Меркель уверяет, что отстаивает перед Путиным...
Могу лишь повторить, теперь лучше всех с украинской ГТС смогут управляться немцы.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:21
Меркель заявляет, что необходимо выяснить, какие последствия может иметь проект постройки газопровода «Северный поток-2»...
Вот запустят и выяснят.
Любая теория проверяется практикой!
Додано: Вів 10 кві, 2018 17:55
Re: Меркель запевняє, що відстоює перед Путіним газові...
Додано: Сер 11 кві, 2018 09:48
А "мамай килянусь" говорила?! Нет? Ну тогда такое...
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Сер 11 кві, 2018 10:24
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