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Меркель запевняє, що відстоює
перед Путіним газові...

Меркель запевняє, що відстоює перед Путіним газові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:23

Меркель запевняє, що відстоює перед Путіним газові...

Пропонуємо до обговорення:
Про це канцлер ФРН сказала в Берліні на спільній прес-конференції з Президентом України Петром Порошенком.

Дивися повний текст Меркель запевняє, що відстоює перед Путіним газові інтереси України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:23

Меркель уверяет, что отстаивает перед Путиным...

Могу лишь повторить, теперь лучше всех с украинской ГТС смогут управляться немцы.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:21

Меркель заявляет, что необходимо выяснить, какие последствия может иметь проект постройки газопровода «Северный поток-2»...
Вот запустят и выяснят.
Любая теория проверяется практикой!
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:55

Re: Меркель запевняє, що відстоює перед Путіним газові...

  serg_vronsky написав:Меркель заявляет, что необходимо выяснить, какие последствия может иметь проект постройки газопровода «Северный поток-2»...
Вот запустят и выяснят.
Любая теория проверяется практикой!


Будапештский меморандум-2 получится...
MrNice
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:48

А "мамай килянусь" говорила?! Нет? Ну тогда такое...
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:24

  MrNice написав: Будапештский меморандум-2 получится...

Меморандум - это записка на холодильнике... Т.е. ни к чему не обязывает.
Выходит так. )
serg_vronsky
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