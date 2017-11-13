Потрібен кредит

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 10 кві, 2018 14:42
Доброго дня! Цікавить кредит від приватної особи в розмірі 30 тис грн на пів року Київська область. Працюю офіційно. Пропозиції надсилайте на електронну адресу savcenkoviktoria@gmail.com
. Завчасно вдячна.
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