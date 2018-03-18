Тенденції на глобальних ринках можуть змінитися в найближчі місяці.
Дивися повний текст Динаміка валют країн СНД: гривня в лідерах зміцнення (інфографіка).
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Додано: Вів 10 кві, 2018 14:56
Динаміка валют країн СНД: гривня в лідерах зміцнення...
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Дивися повний текст Динаміка валют країн СНД: гривня в лідерах зміцнення (інфографіка).
Додано: Вів 10 кві, 2018 14:56
...гривня в лідерах зміцнення...
Ни чего плохого не могу сказать про экономику Казахстана, но если по крепости - гривна в лидерах, то в экономике Грузии дела таки да - ещё лучше наших...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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