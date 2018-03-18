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Динаміка валют країн СНД:
гривня в лідерах зміцнення...

Динаміка валют країн СНД: гривня в лідерах зміцнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:56

Динаміка валют країн СНД: гривня в лідерах зміцнення...

Пропонуємо до обговорення:
Тенденції на глобальних ринках можуть змінитися в найближчі місяці.

Дивися повний текст Динаміка валют країн СНД: гривня в лідерах зміцнення (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:56

...гривня в лідерах зміцнення...

Ни чего плохого не могу сказать про экономику Казахстана, но если по крепости - гривна в лидерах, то в экономике Грузии дела таки да - ещё лучше наших...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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