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Стало відомо, де буде
базуватися перший український...

Стало відомо, де буде базуватися перший український...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:13

Стало відомо, де буде базуватися перший український...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів гендиректор лоукостера - Євген Хайнацкий.

Дивися повний текст Стало відомо, де буде базуватися перший український лоукостер.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:13

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Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
ritter
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Ага а паркенг сколько стоит????
vasia_fin
 
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