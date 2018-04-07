Про це розповів гендиректор лоукостера - Євген Хайнацкий.
Дивися повний текст Стало відомо, де буде базуватися перший український лоукостер.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:13
Стало відомо, де буде базуватися перший український...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, де буде базуватися перший український лоукостер.
Додано: Вів 10 кві, 2018 15:13
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