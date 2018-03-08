Російським військовослужбовцям нададуть можливість в розстрочку компенсувати збройним силам збиток за знищену з їхньої вини військову техніку.
Дивися повний текст Російським військовим дозволять платити за згорілі танки і літаки в розстрочку.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 16:40
Російським військовим дозволять платити за згорілі танки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Російським військовим дозволять платити за згорілі танки і літаки в розстрочку.
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:41
to (...Нагадаємо, в січні в мережі показали, як російський солдат під час навчань спалив БТР-82 за 28 мільйонів рублів при спробі розігріти консерви на багатті.)
зато покушал ;)
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