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Російським військовим дозволять
платити за згорілі танки...

Російським військовим дозволять платити за згорілі танки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:40

Російським військовим дозволять платити за згорілі танки...

Пропонуємо до обговорення:
Російським військовослужбовцям нададуть можливість в розстрочку компенсувати збройним силам збиток за знищену з їхньої вини військову техніку.

Дивися повний текст Російським військовим дозволять платити за згорілі танки і літаки в розстрочку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:41

to (...Нагадаємо, в січні в мережі показали, як російський солдат під час навчань спалив БТР-82 за 28 мільйонів рублів при спробі розігріти консерви на багатті.)

зато покушал ;)
semenoh
 
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