Російським військовослужбовцям нададуть можливість в розстрочку компенсувати збройним силам збиток за знищену з їхньої вини військову техніку.
Дивися повний текст Російським військовим дозволять платити за згорілі танки і літаки в розстрочку.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 16:40
Російським військовим дозволять платити за згорілі танки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Російським військовим дозволять платити за згорілі танки і літаки в розстрочку.
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:41
to (...Нагадаємо, в січні в мережі показали, як російський солдат під час навчань спалив БТР-82 за 28 мільйонів рублів при спробі розігріти консерви на багатті.)
зато покушал ;)
Додано: Вів 10 кві, 2018 21:32
Порочная практика какая-то. Получится вместо молниеносной танковой атаки машины медленно объезжают препятствия. "Отойди, на..., от моего танка, а то ещё поцарапаешь, а я материально ответственный.
Додано: Сер 11 кві, 2018 14:55
Вроде и не пятница сегодня...
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Сер 11 кві, 2018 15:20
Теперь понятно: почему капитан всегда тонет вместе с кораблем...
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