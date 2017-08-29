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Після 6 Гб: "Київстар"
встановив обмеження на швидкість...

Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:28

Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший український мобільний оператор "Київстар" з 11 квітня встановив обмеження швидкості для послуги передачі даних

Дивися повний текст Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість інтернету.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:28

При этом, по мнению оператора, скорости в 1,8 Мбит/с будет достаточно для комфортного пользования всеми популярными услугами на смартфоне: обменом сообщениями и звонками в мессенджерах, поиском информации в браузере, стримингом видео и музыки и т.п.


Какая скорость интернета нужна на самом деле:
Вид деятельности Рекомендуемая скорость (с запасом), мегабит в секунду
Браузинг, почта, социалки (без видео) 2
Онлайн-игры 2
Видеоконференция 3
SD-видео (360p, 480p) 3
HD-видео (720p) 5
Full-HD-видео (1 080p) 8
2К-видео (1 440p) 10
4К-видео (2 160p) 25 и выше

Как говорится - ноу коментс. му*** - они и в африке му***!
EKO
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