Найбільший український мобільний оператор "Київстар" з 11 квітня встановив обмеження швидкості для послуги передачі даних
Дивися повний текст Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість інтернету.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 19:28
Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість інтернету.
Додано: Вів 10 кві, 2018 19:28
При этом, по мнению оператора, скорости в 1,8 Мбит/с будет достаточно для комфортного пользования всеми популярными услугами на смартфоне: обменом сообщениями и звонками в мессенджерах, поиском информации в браузере, стримингом видео и музыки и т.п.
Какая скорость интернета нужна на самом деле:
Вид ----- Рекомендуемая скорость, мегабит в секунду
Онлайн-игры 2
Видеоконференция 3
SD-видео (360p, 480p) 3
HD-видео (720p) 5
Full-HD-видео (1 080p) 8
2К-видео (1 440p) 10
4К-видео (2 160p) 25 и выше
Как говорится - ноу коментс. Мудни - они и в африке мудни!
Додано: Вів 10 кві, 2018 19:43
Додано: Сер 11 кві, 2018 00:35
EKO после 6 Гб, не?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Сер 11 кві, 2018 02:23
Я не против самого ограничения скорости - тем кто особо много скачивают. Но!
Для просмотра YouTube в HD качестве нужна скорость минимум 2 Мбит/сек
Можно было хотя бы этими 2 мбитами ограничить.
А они умышленно поставят планку 1,8 и, зная что этого не достаточно даже для видео с ютуба, затем издевательски пишут: "этого будет будет достаточно для комфортного пользования всеми популярными услугами".
Вот в этом все их скотство и проявилось - лучше бы ничего вообще не писали.
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