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Після 6 Гб: "Київстар"
встановив обмеження на швидкість...

Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість...
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:28

Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший український мобільний оператор "Київстар" з 11 квітня встановив обмеження швидкості для послуги передачі даних

Дивися повний текст Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість інтернету.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:28

При этом, по мнению оператора, скорости в 1,8 Мбит/с будет достаточно для комфортного пользования всеми популярными услугами на смартфоне: обменом сообщениями и звонками в мессенджерах, поиском информации в браузере, стримингом видео и музыки и т.п.


Какая скорость интернета нужна на самом деле:
Вид ----- Рекомендуемая скорость, мегабит в секунду

Онлайн-игры 2
Видеоконференция 3
SD-видео (360p, 480p) 3
HD-видео (720p) 5
Full-HD-видео (1 080p) 8
2К-видео (1 440p) 10
4К-видео (2 160p) 25 и выше

Как говорится - ноу коментс. Мудни - они и в африке мудни!
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:43

  EKO написав:При этом, по мнению оператора, скорости в 1,8 Мбит/с будет достаточно

640K ought to be enough for anybody
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 00:35

EKO после 6 Гб, не?
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 02:23

  antonivs3 написав:EKO после 6 Гб, не?

Я не против самого ограничения скорости - тем кто особо много скачивают. Но!

Для просмотра YouTube в HD качестве нужна скорость минимум 2 Мбит/сек http://nowbest.ru/technologi/on-lajn-tv ... otra-video

Можно было хотя бы этими 2 мбитами ограничить.
А они умышленно поставят планку 1,8 и, зная что этого не достаточно даже для видео с ютуба, затем издевательски пишут: "этого будет будет достаточно для комфортного пользования всеми популярными услугами".
Вот в этом все их скотство и проявилось - лучше бы ничего вообще не писали.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 07:00

  antonivs3 написав:EKO после 6 Гб, не?

6 Гб это разве очень много?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 07:57

p_a_l в сутки- да. за исключением тех случаев, когда качается какой-нить бд-ремакс. но это происходит крайне редко- смотреть особо нечего, а то, что случается, золотой серединой для себя определил HD720 примерно на те самые 6ГБ. но это витая пара.
а с телефона- не просто много, а ппц как много.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:03

які всі балувані стали.... у декого ще 3G немає...)
alextkachev86
 
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