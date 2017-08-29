Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість...

Додано: Сер 11 кві, 2018 07:57

p_a_l в сутки- да. за исключением тех случаев, когда качается какой-нить бд-ремакс. но это происходит крайне редко- смотреть особо нечего, а то, что случается, золотой серединой для себя определил HD720 примерно на те самые 6ГБ. но это витая пара.

а с телефона- не просто много, а ппц как много.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!