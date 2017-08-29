Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість...

EKO написав:При этом, по мнению оператора, скорости в 1,8 Мбит/с будет достаточно для комфортного пользования всеми популярными услугами на смартфоне: обменом сообщениями и звонками в мессенджерах, поиском информации в браузере, стримингом видео и музыки и т.п.
Какая скорость интернета нужна на самом деле:
Вид ----- Рекомендуемая скорость, мегабит в секунду
Онлайн-игры 2
Видеоконференция 3
SD-видео (360p, 480p) 3
HD-видео (720p) 5
Full-HD-видео (1 080p) 8
2К-видео (1 440p) 10
4К-видео (2 160p) 25 и выше
Как говорится - ноу коментс. Мудни - они и в африке мудни!
Давайте будим реалистами !
инет от мобильного оператора за 2 доллара в месяца и анлим это сказка и эту сказку предложили всем жителям этой чудо-страны . Я не Гороховский и не пытаюсь никого свинорылом не называть , но даже у проводных операторов , того же Киевстар для юрлиц есть бизнес - тариф , где анлим и скорость стоит своих денег и это не 2 у.е.