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Після 6 Гб: "Київстар"
встановив обмеження на швидкість...

Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:05

  EKO написав:При этом, по мнению оператора, скорости в 1,8 Мбит/с будет достаточно для комфортного пользования всеми популярными услугами на смартфоне: обменом сообщениями и звонками в мессенджерах, поиском информации в браузере, стримингом видео и музыки и т.п.


Какая скорость интернета нужна на самом деле:
Вид ----- Рекомендуемая скорость, мегабит в секунду

Онлайн-игры 2
Видеоконференция 3
SD-видео (360p, 480p) 3
HD-видео (720p) 5
Full-HD-видео (1 080p) 8
2К-видео (1 440p) 10
4К-видео (2 160p) 25 и выше

Как говорится - ноу коментс. Мудни - они и в африке мудни!


Давайте будим реалистами !
инет от мобильного оператора за 2 доллара в месяца и анлим это сказка и эту сказку предложили всем жителям этой чудо-страны . Я не Гороховский и не пытаюсь никого свинорылом не называть , но даже у проводных операторов , того же Киевстар для юрлиц есть бизнес - тариф , где анлим и скорость стоит своих денег и это не 2 у.е.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:26

sens, пускай тогда называют его 6 Гб и не вводят в заблуждение своими "анлимами".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:50

RomanTik

Не 6, а 6*30 = 180 Гб
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:55

  Giroi написав:RomanTik Не 6, а 6*30 = 180 Гб

а если человеку нужно скачать эти 180 Гб в течении пары дней?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:14

  RomanTik написав:
  Giroi написав:RomanTik Не 6, а 6*30 = 180 Гб

а если человеку нужно скачать эти 180 Гб в течении пары дней?

Подключай проводный интернет и качай. В чем проблема? Или звонить оператору и говорить , что мне нужен индивидуальный тариф.
Уже хитрожопики задумались о том, чтоб платить 95 грн и отрубить домашний инет ? :D
ssnet
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  #<12
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