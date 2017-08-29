Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість...
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EKO написав:При этом, по мнению оператора, скорости в 1,8 Мбит/с будет достаточно для комфортного пользования всеми популярными услугами на смартфоне: обменом сообщениями и звонками в мессенджерах, поиском информации в браузере, стримингом видео и музыки и т.п.
Какая скорость интернета нужна на самом деле: Вид ----- Рекомендуемая скорость, мегабит в секунду
Как говорится - ноу коментс. Мудни - они и в африке мудни!
Давайте будим реалистами ! инет от мобильного оператора за 2 доллара в месяца и анлим это сказка и эту сказку предложили всем жителям этой чудо-страны . Я не Гороховский и не пытаюсь никого свинорылом не называть , но даже у проводных операторов , того же Киевстар для юрлиц есть бизнес - тариф , где анлим и скорость стоит своих денег и это не 2 у.е.
а если человеку нужно скачать эти 180 Гб в течении пары дней?
Подключай проводный интернет и качай. В чем проблема? Или звонить оператору и говорить , что мне нужен индивидуальный тариф. Уже хитрожопики задумались о том, чтоб платить 95 грн и отрубить домашний инет ?