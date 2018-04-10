Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість...

Додано: Сер 11 кві, 2018 16:32

вообще не понимаю, зачем мне парят этот инет... у меня дома есть инет 250 мбит, в офисе 100 мбит, между офисом и домом я за рулем - мне инет вообще не нужен.... у меня даже на детской площадке возле дома вайфай от провайдера бесплатный.... но они все равно включают в тариф это фуфло мобильное... просто для того, чтобы не делать абонплату меньше 35-45 грн., иначе как и раньше платил бы 15 грн. в месяц, потому что реально на большее мобильных услуг не потребляю

вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи