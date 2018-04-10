Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість...
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EKO написав:При этом, по мнению оператора, скорости в 1,8 Мбит/с будет достаточно для комфортного пользования всеми популярными услугами на смартфоне: обменом сообщениями и звонками в мессенджерах, поиском информации в браузере, стримингом видео и музыки и т.п.
Какая скорость интернета нужна на самом деле: Вид ----- Рекомендуемая скорость, мегабит в секунду
Как говорится - ноу коментс. Мудни - они и в африке мудни!
Давайте будим реалистами ! инет от мобильного оператора за 2 доллара в месяца и анлим это сказка и эту сказку предложили всем жителям этой чудо-страны . Я не Гороховский и не пытаюсь никого свинорылом не называть , но даже у проводных операторов , того же Киевстар для юрлиц есть бизнес - тариф , где анлим и скорость стоит своих денег и это не 2 у.е.
а если человеку нужно скачать эти 180 Гб в течении пары дней?
Подключай проводный интернет и качай. В чем проблема? Или звонить оператору и говорить , что мне нужен индивидуальный тариф. Уже хитрожопики задумались о том, чтоб платить 95 грн и отрубить домашний инет ?
ssnet написав: Подключай проводный интернет и качай. В чем проблема? Или звонить оператору и говорить , что мне нужен индивидуальный тариф. Уже хитрожопики задумались о том, чтоб платить 95 грн и отрубить домашний инет ?
опять 25. Чукча не читатель - чукча писатель? Если тариф не подразумевает, что я могу скачать на максимальной скорости все что успею за период действия тарифного плана, то это никак не "анлим" и говорить об этом в названии тарифного плана - введение в заблуждение.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
вообще не понимаю, зачем мне парят этот инет... у меня дома есть инет 250 мбит, в офисе 100 мбит, между офисом и домом я за рулем - мне инет вообще не нужен.... у меня даже на детской площадке возле дома вайфай от провайдера бесплатный.... но они все равно включают в тариф это фуфло мобильное... просто для того, чтобы не делать абонплату меньше 35-45 грн., иначе как и раньше платил бы 15 грн. в месяц, потому что реально на большее мобильных услуг не потребляю
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
ssnet написав: Подключай проводный интернет и качай. В чем проблема? Или звонить оператору и говорить , что мне нужен индивидуальный тариф. Уже хитрожопики задумались о том, чтоб платить 95 грн и отрубить домашний инет ?
опять 25. Чукча не читатель - чукча писатель? Если тариф не подразумевает, что я могу скачать на максимальной скорости все что успею за период действия тарифного плана, то это никак не "анлим" и говорить об этом в названии тарифного плана - введение в заблуждение.
Где в тарифе написана минимальная скорость ? Ссылку в студию. А вот из-за того что товарищам лень приконнектится к домашнему вайфаю падает скорость у тех кому мобильный инет действительно нужен.
Востаннє редагувалось ssnet в Сер 11 кві, 2018 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Tamagoch написав:ят этот инет... у меня дома есть инет 250 мбит, в офисе 100 мбит, между офисом и домом я за рулем - мне инет вообще не нужен.... у меня даже на детской площадке возле дома вайфай от провайдера бесплатный.... но они все равно включают в тариф это фуфло мобильное... просто для того, чтобы не делать абонплату меньше 35-45 грн., иначе как и раньше платил бы 15 грн. в месяц, потому что реально на большее мобильных услуг не потребляю
4 бакса это и так очень низкий тариф. Куда еще ниже ? Из-за того что много трафика потребляют только небольшой процент бездельников и сделали анлимы.
ssnet написав: Подключай проводный интернет и качай. В чем проблема? Или звонить оператору и говорить , что мне нужен индивидуальный тариф. Уже хитрожопики задумались о том, чтоб платить 95 грн и отрубить домашний инет ?
опять 25. Чукча не читатель - чукча писатель? Если тариф не подразумевает, что я могу скачать на максимальной скорости все что успею за период действия тарифного плана, то это никак не "анлим" и говорить об этом в названии тарифного плана - введение в заблуждение.
Где в тарифе написана минимальная скорость ? Ссылку в студию.