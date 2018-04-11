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Після 6 Гб: "Київстар"
встановив обмеження на швидкість...

Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість...
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  #<123
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:11

_hunter, Отъедите от крупного города и скорость интернета упадет почти в ноль. Там, при той же плате, пол мегабита было бы за счастье.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:46

ssnet отвечу вашими же словами:
А вот из-за того что товарищам лень приконнектится к домашнему вайфаю падает скорость у тех кому мобильный инет действительно нужен.

Где в тарифе написана минимальная скорость ? Ссылку в студию.

Отъедите от крупного города и скорость интернета упадет почти в ноль.

и почему вы считаете что одним моб. интернет нужнее чем другим, хотя платят они одинаково?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:19

Re: Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість.

  RomanTik написав:почему вы считаете что одним моб. интернет нужнее чем другим, хотя платят они одинаково?

Все честно. Кто-то израсходовал свою часть быстрого интернета, а что-то нет. Хочешь иметь возможность что-то быстро скачать - экономь трафик. Тут ,в отличии от проводного интернета, полоса ограничена и делится на всех.
Я вообще против безлимитности мобильного интернета, а то найдутся олени которые торренты будут запускать и кричать та мы же заплатили. Это как руссотуристо на отдыхе в олинклузив.
ssnet
1
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:46

  sens написав:Не понимаю проблемы - имею 2 анлима в тримобе ( 20 гб ) и лайфе ( 20 гб ) . В месяц хватает из всего трафика всего 3 гига . Фильмы онлайн не смотрю и музыку онлайн не слушаю

20 Гб - это не анлим. Не хватит даже 1 фильм или 1 игру скачать большого размера

PS. Люди начали отключать проводной интернет, и качать фильмы и игры по 3G на безлим тарифах. Это и есть эти 0.5%
safonovstanislav
 
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