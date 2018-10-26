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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 17:11
_hunter, Отъедите от крупного города и скорость интернета упадет почти в ноль. Там, при той же плате, пол мегабита было бы за счастье.
Додано: Сер 11 кві, 2018 17:46
ssnet отвечу вашими же словами:
и почему вы считаете что одним моб. интернет нужнее чем другим, хотя платят они одинаково?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:19
Re: Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість.
Все честно. Кто-то израсходовал свою часть быстрого интернета, а что-то нет. Хочешь иметь возможность что-то быстро скачать - экономь трафик. Тут ,в отличии от проводного интернета, полоса ограничена и делится на всех.
Я вообще против безлимитности мобильного интернета, а то найдутся олени которые торренты будут запускать и кричать та мы же заплатили. Это как руссотуристо на отдыхе в олинклузив.
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:46
20 Гб - это не анлим. Не хватит даже 1 фильм или 1 игру скачать большого размера
PS. Люди начали отключать проводной интернет, и качать фильмы и игры по 3G на безлим тарифах. Это и есть эти 0.5%
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:38
Додано: Пон 03 вер, 2018 08:41
Как удобно писать 100 000 мб. А мб, следовало вообще перевести все в кб и показать цифру 100000000 килобайт? Или вообще в байтах надо было писать новость : 100000000000000000...ооогооооо!
Фильм сейчас в нормальном качесте весит 1.5 гб минимум. Теперь разделим 6 на 1.5 и получим 4 фильма за 6гб трафика. Как они умудрились за 6гб скачать 60 фильмов? Ну лол же.
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:56
Конченный киевстар. Они дают на сутки 3 Гб, а потом понижение скорости до 800 кбит/с. И что теперь? К середине дня даже ютуб не грузит ролики, страницы открывает медленно. В качестве 360р вместо 720р, чтобы их дети и дети детей всю жизнь смотрели:(
Додано: Суб 27 жов, 2018 08:22
А как быть людям в селах где нет проводного интернета???.Или в селах не люди и смотреть фильм в ХД качестве не хотят?
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