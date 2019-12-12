Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:47
speelberg62 написав:
А если я интернетом почти не пользуюсь, просто хочу скачать игру, а она весит 30 гб, мне что пять дней ее качать по 6 гб.
Ну как бы да... Вопрос в чем?
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