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Депутат Одеської міськради задекларував Bitcoin на 3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 кві, 2018 19:44
Пропонуємо до обговорення:
Депутат Одеської міської ради від партії "Довіряй справам" Дмитро Палпатін задекларував 7711 біткоїнів.
Дивися повний текст Депутат Одеської міськради задекларував Bitcoin на 3 мільярди гривень
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Додано: Вів 10 кві, 2018 19:44
Какой милый отмыв бабла, просто прэлесть!(С)
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