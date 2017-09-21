Депутат Одеської міської ради від партії "Довіряй справам" Дмитро Палпатін задекларував 7711 біткоїнів.
Дивися повний текст Депутат Одеської міськради задекларував Bitcoin на 3 мільярди гривень.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 19:44
Депутат Одеської міськради задекларував Bitcoin на 3...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутат Одеської міськради задекларував Bitcoin на 3 мільярди гривень.
Додано: Сер 11 кві, 2018 06:46
Додано: Сер 11 кві, 2018 09:44
Молодец! Значит толковый парень как и его однофамилец - сенатор из "Звездных войн" :)
Надеюсь он битки брал не тогда, когда они по 20 000 у.е. были! :)
Додано: Сер 11 кві, 2018 09:51
Вы меня опередили))) Он чё, серьёзно Палпатин?!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Сер 11 кві, 2018 10:32
Там целая партия таких уникумов, имена и фамилии поменяли
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