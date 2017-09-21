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Депутат Одеської міськради задекларував Bitcoin на 3...
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Додано: Вів 10 кві, 2018 19:44
Пропонуємо до обговорення:
Депутат Одеської міської ради від партії "Довіряй справам" Дмитро Палпатін задекларував 7711 біткоїнів.
Дивися повний текст Депутат Одеської міськради задекларував Bitcoin на 3 мільярди гривень
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R2
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Додано: Вів 10 кві, 2018 19:44
Какой милый отмыв бабла, просто прэлесть!(С)
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Watcher
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Додано: Вів 10 кві, 2018 22:36
Страна невиданных возможностей- можно все, нельзя быть честным
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Moimir
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Додано: Сер 11 кві, 2018 06:46
R2 написав:
Депутат Одеської міської ради від партії "Довіряй справам" Дмитро Палпатін задекларував 7711 біткоїнів.
Декларировать и иметь, как говорят в Одессе, это не одно и тоже.
Кто проверял сколько у него биткоинов?
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Кузя
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:00
А нащо нам спец прокурори? Куди вони дивляться?
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solovej08
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:44
Молодец! Значит толковый парень как и его однофамилец - сенатор из "Звездных войн" :)
Надеюсь он битки брал не тогда, когда они по 20 000 у.е. были! :)
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romio_33
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:51
romio_33 написав:
Молодец! Значит толковый парень как и его однофамилец - сенатор из "Звездных войн"
Надеюсь он битки брал не тогда, когда они по 20 000 у.е. были!
Вы меня опередили))) Он чё, серьёзно Палпатин?!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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Contortum
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:32
Contortum написав: romio_33 написав:
Молодец! Значит толковый парень как и его однофамилец - сенатор из "Звездных войн"
Надеюсь он битки брал не тогда, когда они по 20 000 у.е. были!
Вы меня опередили))) Он чё, серьёзно Палпатин?!
Там целая партия таких уникумов, имена и фамилии поменяли
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:45
Contortum написав:
Он чё, серьёзно Палпатин?!
Он в начале карьеры баллотировался от интернет-партии, организованной кстати тем же Голубовым, который кстати занимает второе место в рейтинге из-за биткоинов, он тогда в рекламе и избирательных списках шел как император Палпатин. Еще в каждом районе Одесской области баллотировались по одному Дарту Вейдеру, у них только отчества отличались. Чубакки тоже баллотировались.
А Голубов кстати мощнейший хакер был, был в шорт-листе ФБР на выдачу. Как-то замяли это.
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freeze
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Додано: Сер 11 кві, 2018 14:51
freeze написав: Contortum написав:
Он чё, серьёзно Палпатин?!
Он в начале карьеры баллотировался от интернет-партии, организованной кстати тем же Голубовым, который кстати занимает второе место в рейтинге из-за биткоинов, он тогда в рекламе и избирательных списках шел как император Палпатин. Еще в каждом районе Одесской области баллотировались по одному Дарту Вейдеру, у них только отчества отличались. Чубакки тоже баллотировались.
А Голубов кстати мощнейший хакер был, был в шорт-листе ФБР на выдачу. Как-то замяли это.
Ибиомать! Партия украинских кулхацкеров
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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Contortum
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