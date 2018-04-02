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Ілон Маск показав частину
"марсіанської" ракети (фото)

Ілон Маск показав частину "марсіанської" ракети (фото)
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:55

Ілон Маск показав частину "марсіанської" ракети (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск показав частину Big Falcon Rocket: ракети, яка повинна вирушити на Марс.

Дивися повний текст Ілон Маск показав частину "марсіанської" ракети (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:55

Це не "частина марсіанської ракети". Це котушка (гігантська) для виготовлення корпусу космічного корабля з вуглеволокна.
Sharpe
 
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