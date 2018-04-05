У Міністерстві інфраструктури анонсували запуск нового залізничного маршруту з Києва до Риги через Мінськ і Вільнюс.
Дивися повний текст В МІУ анонсували запуск залізничного маршруту "чотирьох столиць".
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Додано: Вів 10 кві, 2018 20:39
В МІУ анонсували запуск залізничного маршруту "чотирьох...
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Дивися повний текст В МІУ анонсували запуск залізничного маршруту "чотирьох столиць".
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:39
новое - это хорошо забытое старое...
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