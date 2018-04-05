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В МІУ анонсували запуск залізничного
маршруту "чотирьох...

В МІУ анонсували запуск залізничного маршруту "чотирьох...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:39

В МІУ анонсували запуск залізничного маршруту "чотирьох...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві інфраструктури анонсували запуск нового залізничного маршруту з Києва до Риги через Мінськ і Вільнюс.

Дивися повний текст В МІУ анонсували запуск залізничного маршруту "чотирьох столиць".
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:39

новое - это хорошо забытое старое...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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