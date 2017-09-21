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Ціна золота знижується з максимуму за 7 тижнів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 кві, 2018 23:46
Пропонуємо до обговорення:
Ціни на дорогоцінні метали знижуються в середу, золото відступило від досягнутого напередодні 7-тижневого максимуму на тлі стабілізації курсу долара в очікуванні даних про ринок праці США.
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