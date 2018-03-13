Днями сервіс отримав ще однк перевагк – інтеграцію з найпоширенішим платіжним сервісом у світі PayPal.
Дивися повний текст Платіжний сервіс Samsung Pay отримав інтеграцію з PayPal.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 06:09
Платіжний сервіс Samsung Pay отримав інтеграцію з PayPal
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платіжний сервіс Samsung Pay отримав інтеграцію з PayPal.
Додано: Сер 11 кві, 2018 06:09
Я очень рад, но когда сервис заработает в Украине - не известно. В отличие от всяких GooglePay, AplePay у SamsungPay есть весомое преимущество - это возможность эмулировать магнитную полосу, что позволяет оплачивать через любой POS, даже без PayPass. Но и это для меня не главное, сервис также позволяет хранить дисконтные карты с магнитной полосой - вот это очень удобно, не нужно таскать с собой пачку дисконтов для кафе/ресторанов/магазинов. Сервис хранения штрих/код-карт у Самсунга также есть (работает также с любым сканером ш/к, даже самым старым - часто удивляю продавцов).. но общепиты в основном на магнитной, забыл карту - 5-10% средств не сэкономил.. проходил мимо шопа, карта в машине - лень идти((((
Додано: Сер 11 кві, 2018 06:09
Я очень рад, но когда сервис заработает в Украине - не известно. В отличие от всяких GooglePay, AplePay у SamsungPay есть весомое преимущество - это возможность эмулировать магнитную полосу, что позволяет оплачивать через любой POS, даже без PayPass. Но и это для меня не главное, сервис также позволяет хранить дисконтные карты с магнитной полосой - вот это очень удобно, не нужно таскать с собой пачку дисконтов для кафе/ресторанов/магазинов. Сервис хранения штрих/код-карт у Самсунга также есть (работает также с любым сканером ш/к, даже самым старым - часто удивляю продавцов).. но общепиты в основном на магнитной, забыл карту - 5-10% средств не сэкономил.. проходил мимо шопа, карта в машине - лень идти((((
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