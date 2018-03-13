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Платіжний сервіс Samsung Pay
отримав інтеграцію з PayPal

Платіжний сервіс Samsung Pay отримав інтеграцію з PayPal
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 06:09

Платіжний сервіс Samsung Pay отримав інтеграцію з PayPal

Пропонуємо до обговорення:
Днями сервіс отримав ще однк перевагк – інтеграцію з найпоширенішим платіжним сервісом у світі PayPal.

Дивися повний текст Платіжний сервіс Samsung Pay отримав інтеграцію з PayPal.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 06:09

Я очень рад, но когда сервис заработает в Украине - не известно. В отличие от всяких GooglePay, AplePay у SamsungPay есть весомое преимущество - это возможность эмулировать магнитную полосу, что позволяет оплачивать через любой POS, даже без PayPass. Но и это для меня не главное, сервис также позволяет хранить дисконтные карты с магнитной полосой - вот это очень удобно, не нужно таскать с собой пачку дисконтов для кафе/ресторанов/магазинов. Сервис хранения штрих/код-карт у Самсунга также есть (работает также с любым сканером ш/к, даже самым старым - часто удивляю продавцов).. но общепиты в основном на магнитной, забыл карту - 5-10% средств не сэкономил.. проходил мимо шопа, карта в машине - лень идти((((
fdv_touch
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 06:09

Я очень рад, но когда сервис заработает в Украине - не известно. В отличие от всяких GooglePay, AplePay у SamsungPay есть весомое преимущество - это возможность эмулировать магнитную полосу, что позволяет оплачивать через любой POS, даже без PayPass. Но и это для меня не главное, сервис также позволяет хранить дисконтные карты с магнитной полосой - вот это очень удобно, не нужно таскать с собой пачку дисконтов для кафе/ресторанов/магазинов. Сервис хранения штрих/код-карт у Самсунга также есть (работает также с любым сканером ш/к, даже самым старым - часто удивляю продавцов).. но общепиты в основном на магнитной, забыл карту - 5-10% средств не сэкономил.. проходил мимо шопа, карта в машине - лень идти((((
fdv_touch
 
Повідомлень: 16
З нами з: 18.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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