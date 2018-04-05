|
|
|
CRM-системи стали найбільшим сегментом ринку в 2017 році
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 кві, 2018 07:14
Пропонуємо до обговорення:
Дослідження, проведене аналітиками компанії Gartner, свідчить про те, що системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) стали найбільшим сегментом світового ринку програмного забезпечення (ПЗ) в минулому році.
Дивися повний текст CRM-системи стали найбільшим сегментом ринку в 2017 році
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81317
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 11 кві, 2018 07:14
Интересно, если все установили CRM, то какого черта постоянно идут звонки на телефон с предложениями, абсолютно не соответствующими моим потребностям??? :)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 783
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 1224 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 кві, 2018 08:40
buratinyo написав:
Интересно, если все установили CRM, то какого черта постоянно идут звонки на телефон с предложениями, абсолютно не соответствующими моим потребностям??? :)
Вы просто еще не в курсе что Вам нужно то что предлагают. Предложение опережает спрос
-
r_skrypnik
-
-
- Повідомлень: 48
- З нами з: 23.09.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|